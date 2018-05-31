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Россияне назвали самые волнующие проблемы детства

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Детский и подростковый алкоголизм, наркомания (37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%) возглавляют рейтинг проблем детства, составленный по ответам россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Замыкает топ-3 проблем детей тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях — как важную ее отметили 22% респондентов. Эта доля существенно выросла с 13% в сравнении с 2016 годом.

В вопросах детской и подростковой преступности, беспризорности, наоборот, фиксируют положительные сдвиги. Число опрошенных, называющих эти проблемы в числе основных, снизилось с 38% до 8% и с 21% до 6% с 2009 по 2018 год соответственно.

Чаще всего, по мнению наших сограждан, детей защищают ближайшие родственники — родители, бабушки, дедушки. Так ответили 44% участников опроса. Вместе с тем 32% россиян считают, что защитой детей должны заниматься органы государственной власти.

Ранее в мае замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что в России возраст наступления совершеннолетия следует поднять до 21 года. По ее мнению, до этого момента должен действовать запрет на покупку табака и алкоголя.

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