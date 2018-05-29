ВЦИОМ назвал средние запланированные расходы россиян на летний отпуск

Россияне планируют потратить на летний отпуск на одного члена семьи в среднем чуть более 44 тыс. рублей, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом большинство жителей Москвы имеют возможность потратить на отдых 54 865 рублей, а Санкт-Петербурга — 55 930 рублей. Сумма на 11% больше, чем в 2017 году, отмечают социологи.

Почти половина россиян — 45% — откладывали деньги на летнюю поездку заранее, передает НСН. Имеющимися сбережениями планируют оплатить путешествие 26% респондентов. Кредит для этих целей могут взять 4% опрошенных.

При этом в Крыму наступающим летом хотели бы отдохнуть 37% опрошенных россиян.