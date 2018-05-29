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ВЦИОМ назвал средние запланированные расходы россиян на летний отпуск

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Фото: TASS/Amer Ghazzal/Barcroft Images
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Россияне планируют потратить на летний отпуск на одного члена семьи в среднем чуть более 44 тыс. рублей, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

При этом большинство жителей Москвы имеют возможность потратить на отдых 54 865 рублей, а Санкт-Петербурга — 55 930 рублей. Сумма на 11% больше, чем в 2017 году, отмечают социологи.

Почти половина россиян — 45% — откладывали деньги на летнюю поездку заранее, передает НСН. Имеющимися сбережениями планируют оплатить путешествие 26% респондентов. Кредит для этих целей могут взять 4% опрошенных.

При этом в Крыму наступающим летом хотели бы отдохнуть 37% опрошенных россиян.

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