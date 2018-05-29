Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев на лечении

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение. Об этом во вторник, 29 мая, сообщил «Коммерсант».

«Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней… Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях», — заявил советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий.

Если потребуется длительное лечение, то можно выдавать «медицинские визы», считает чиновник.

Отмечается, что при этом это может увеличить и доходы российской медицины.

На данный момент Минздрав и МИД РФ прорабатывают данное предложение крымских влатей.

В феврале сообщалось, что в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых в Крыму.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко подчеркнул, что в любом случае повышения цен на курортах полуострова точно не будет.