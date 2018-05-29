Прямой эфир
Сюжет:

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев на лечении

0
Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение. Об этом во вторник, 29 мая, сообщил «Коммерсант».

«Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней… Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях», — заявил советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий.

Если потребуется длительное лечение, то можно выдавать «медицинские визы», считает чиновник.

Отмечается, что при этом это может увеличить и доходы российской медицины.

На данный момент Минздрав и МИД РФ прорабатывают данное предложение крымских влатей.

В феврале сообщалось, что в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых в Крыму.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко подчеркнул, что в любом случае повышения цен на курортах полуострова точно не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта
Курортный сезон официально открыли в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017