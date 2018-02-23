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В Крыму планируют снизить цены на отдых

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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В нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых в Крыму. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что в любом случае, повышения цен на курортах полуострова точно не будет.

«В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», — приводит «РИА Новости» слова Волченко.

Он также отметил, что сельскохозяйственный комплекс Крыма уже подготовил предложение поставок всех групп товаров напрямую в места отдыха туристов.

«Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха», — добавил Волченко.

Помимо этого, на курортах занялись понижением арендной платы за землю, этот фактор тоже окажет влияние на снижение цен на отдых в целом.

21 февраля Вадим Волченко назвал преимущества отдыха с детьми на полуострове. Он подчеркнул высокое обеспечение безопасности в Крыму.

«Некоторые территории, которые сейчас открываются, я бы назвал рискованными в этом смысле. Крым здесь надежно защищен», — отметил министр.

Также в Ростуризме рассказали о возможности снижения цен на авиабилеты, которые являются одним из главных препятствий для россиян, желающих поехать на отдых в Крым. Решением проблемы в ведомстве видят расширение чартерных перевозок.

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