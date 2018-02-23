Джонсон поделился знаниями о воссоединении Крыма и РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поделился своими познаниями о воссоединении Крыма с Россией, которые почерпнул из российского фильма «Крым. Путь на Родину». Статья политика, в которой он рассуждает о судьбе полуострова, опубликована на правительственном портале Gov.uk.

Фильм режиссера и журналиста Андрея Кондрашова, повествующий о событиях 2014 года в Крыму, вышел на экраны в 2015 году, указывает «РИА Новости».

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили захватить Крым у Украины. В дальнейшем они приложили тщательные усилия для того, чтобы придать их решению легитимность, включая проведение фиктивного референдума», — пишет Джонсон.

При этом министр спорит с идеей о том, что воссоединение Крыма с РФ произошло из-за необходимости обеспечить безопасность проживающих там людей. Между тем Москва неоднократно заявляла об угрозах для русского населения из-за событий на майдане.

«Российский захват земли Крыма стал первой насильственной аннексией территории европейской страны и первым насильственным изменением границ в Европе после 1945 года», — отмечает глава МИДа, забыв о том, что в 1990-е годы Запад вмешивался в ситуацию на Балканах, что повлияло на территориальную целостность Сербии и Югославии.

Тем не менее Джонсон призывает «твердо и целенаправленно» сотрудничать с Москвой и вместе с тем сохранять антироссийские санкции, связанные с Крымом, пока регион будет в составе РФ. По его мнению, между «диалогом и сдерживанием» противоречий нет.