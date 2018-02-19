Киев передал в суд меморандум о нарушении РФ морского права

Киев передал в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Информацию об этом разместил МИД Украины на своем сайте в понедельник, 19 февраля.

«Меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», — цитирует сообщение ТАСС.

Детали документа не раскрываются, известно лишь, что Украина обвиняет Россию в нарушениях прав пользования морской акватории и шельфом у Крыма и требует компенсировать нанесенный ущерб.

Теперь в суде ждут контрмеморандум от Москвы с ответом на предъявленные обвинения.

Украина инициировала спор с РФ по Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года.

15 февраля в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские власти не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной по морскому праву.