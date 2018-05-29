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Более трети россиян хотели бы отдохнуть в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Глава социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что согласно данным проведенного опроса, большинство россиян наступающим летом хотели бы отдохнуть в Крыму. Именно полуостров является «лидером устремлений и намерений россиян в части отдыха», отметил он.

Отдохнуть в Крыму хотели бы 37% опрошенных, передает «Интерфакс». На планы граждан страны повлияло возвращение полуострова в состав России — доля желающих провести отпуск в Крыму выросла с 8% до 27% с 2014 по 2016 годы.

На втором месте у россиян курорты Северного Кавказа — на черноморском побережье хотят отдохнуть 33% опрошенных. Доля предпочитающих отдых за границей снизилась до 21%.

Опрос проводился в мае среди 2000 респондентов в 500 городах и 100 селах 80 регионов РФ.

В феврале министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых в Крыму. 

В апреле сообщалось, что россияне стали чаще отправляться на экскурсии наряду с традиционным пляжным отдыхом. 

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