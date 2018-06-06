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Россияне назвали виновных в росте цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти половина россиян (46%) считают, что нефтяные компании виновны в росте цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Уточняется, что увеличение цен заметили 84% респондентов.

«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных», — сообщается на сайте.

Сообщается также, что 78% россиян ожидают дальнейшего роста цен на бензин.

Стоимость топлива на АЗС в России начала стремительно расти в последние недели. К концу мая цена литра бензина в Москве превысила 40 рублей. 2 июня российское правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая. Также для сдерживания цен кабмин решил снизить акцизы на топливо.

В ЦБ заявили, что рост цен на бензин в России может ускорить инфляцию на 0,2–0,4 процентных пункта.

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