Прямой эфир

ФАС разработала проект стабилизации цен на бензин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект для стабилизации цен и объемов поставок на АЗС.

Игра на удержание
Каким образом ФАС намерена бороться с подорожанием бензина

Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже. Новые требования в первую очередь распространятся на компании, имеющие крупнейшие в России НПЗ.

Сейчас они обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже утвержденных ФАС и Минэнерго нормативов: 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

По данным источников «Известий», большинство нефтяников выступают против увеличения продаж через биржу, заявляя, что они и так перевыполняют действующие нормативы. При этом Минэнерго выступает на стороне нефтяников, тогда как «Роснефть» поддерживает ФАС.

Подробнее — в материале «Известий»:

Игра на удержание

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рост цен на бензин в мае ускорился в пять раз
Центробанк обеспокоен ростом цен на бензин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017