ФАС разработала проект стабилизации цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект для стабилизации цен и объемов поставок на АЗС.

Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже. Новые требования в первую очередь распространятся на компании, имеющие крупнейшие в России НПЗ.

Сейчас они обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже утвержденных ФАС и Минэнерго нормативов: 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

По данным источников «Известий», большинство нефтяников выступают против увеличения продаж через биржу, заявляя, что они и так перевыполняют действующие нормативы. При этом Минэнерго выступает на стороне нефтяников, тогда как «Роснефть» поддерживает ФАС.

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