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Несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда из-за празднования Дня России

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Фото: РИА Новости/Александр Кожохин
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Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат или перекроют с 10 по 13 июня из-за празднования Дня России. Об этом во вторник, 5 июня, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В Малом Гнездиковском, Леонтьевском и Глинищевском переулках, Тверском проезде, Газетном, Никитском и Брюсовом переулках на одной полосе движение ограничат 7 июня с 00:01 до 00:01 10 июня.

Кроме того, ограничения будут действовать с 00:01 9 июня до 00:01 10 июня по улице Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, улице Моховая от Тверской до Большой Никитской и улице Охотный Ряд на одной полосе.

На указанных участках движение полностью перекроют с 00:01 10 июня до 6:00 13 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Роструд ранее напомнил про шестидневную рабочую неделю и трехдневные выходные в связи с празднованием 12 июня Дня России. Таким образом, работать россияне будут с 4 по 9 июня, а отдыхать — с 10 по 12 июня.

В связи с празднованием Дня России зона платных парковок в Москве будет бесплатной с 10 по 12 июня.

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