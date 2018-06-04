Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Нынешняя рабочая неделя станет шестидневной для россиян, так как с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России будет сразу три выходных. Об этом рассказали в Роструде.

«В связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, россиян ждут шесть трудовых дней, за которыми последуют три выходных», –– приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

При этом отмечается, что рабочий день в субботу, 9 июня, станет на час короче.

Ранее стало известно, что во время празднования Дня России 11 и 12 июня в Москве ограничат продажу крепкого алкоголя в стеклянной таре в местах массовых гуляний. Главной площадкой празднования станет улица Тверская, которая превратится в пешеходную зону на два дня.

3 июня синоптики рассказали, какой будет погода на рабочей неделе и в праздники.