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Парковка в Москве станет бесплатной с 10 по 12 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зона платных парковок в Москве будет бесплатной с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в городской администрации столицы.

В ведомстве напомнили, что по воскресеньям во все праздничные выходные дни плата за парковку в Москве не взимается. Также бесплатно припарковать машину в зоне платной парковки можно в те дни, на которые правительство перенесло выходные, сообщает телеканал «360».

В понедельник, 4 июня, у россиян началась шестидневная рабочая неделя. Таким образом, суббота, 9 июня, будет рабочим днем в связи с празднованием Дня России. Выходной день с 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. Парковочные каникулы в столице продлятся с 10 по 12 июня.

День России празднуется в РФ 12 июня с 1992 года. Праздник приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая состоялась в 1990 году.

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