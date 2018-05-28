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Психолог рассказала, как настроиться на шестидневную рабочую неделю

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Фото: Depositphotos.com
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Настроиться на праздники и с легкостью отработать на один день больше поможет переключение внимания на планирование выходных. Об этом заявила психолог Светлана Бояринова.

«В принципе ничего смертельного в этом [работе в выходной день] нет. Но если люди чувствуют, что им совсем тяжко работать в субботу, то верный способ — просто переключить свое внимание на то, что будут длинные выходные после работы», — рассказала она в эфире НСН. Психолог отметила, что лучше всего визуализировать то, как человек планирует провести свои выходные.

«И этот мостик в позитив поможет легко пережить рабочую субботу и перейти в выходные дни и ими насладиться», — добавила Бояринова.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 4 июня в связи с празднованием Дня России, когда суббота, 9 июня, будет рабочей. Выходными днями будут 10–12 июня. При этом рабочий день в субботу, 9 июня, будет сокращен на один час.

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