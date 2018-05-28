Путин распорядился в честь Дня России провести прием в Кремле

12 июня в честь Дня России в Кремле пройдет торжественный прием, на котором будет присутствовать 1,5 тыс. человек. Провести данное мероприятие распорядился президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

На него будут приглашены члены кабинета министров России, представители Государственной думы и Совета Федерации, федеральных органов судебной и исполнительной власти, деятели науки и искусства, представители конфессий, различных общественных объединений, руководители дипломатических посольств, которые аккредитованы в России.

Организация приема поручена администрации президента, ФСО и управлению делами главы государства.

Следующая рабочая неделя в России будет длинной — россияне будут работать шесть дней — с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно. После этого последуют трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России, который приходится на вторник.