Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в День России

В День России в Москве пройдут бесплатные пешеходные экскурсии, посвященные истории города и его известным жителям. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На экскурсиях покажут места, связанные с поэтом Владимиром Маяковским, расскажут, в какой столичный храм чаще всего заходила поэтесса Анна Ахматова, а также что хотел, но не смог вывезти Наполеон Бонапарт из Москвы в Париж во время Отечественной войны 1812 года», — говорится в сообщении.

Экскурсии будут идти три дня — с 10 по 12 июня, всего их запланировано 27. Каждая прогулка будет длиться от полутора до двух часов. В одну группу смогут войти до 60 человек, желающим принять участие нужно зарегистрироваться заранее.

Кроме того, парковка в Москве станет на три дня бесплатной.

День России празднуется в РФ 12 июня с 1992 года. Он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.