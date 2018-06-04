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Мавзолей Ленина закроют для посещения с 5 по 17 июня

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в столице закроют для посетителей связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади с 5 по 17 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).

«Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 5 по 17 июня 2018 года осуществляться не будет», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее звезда американского кино и музыкант Джонни Депп, приехавший в Россию с единственным концертом, посетил Мавзолей Ленина и побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00 мск.

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