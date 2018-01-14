Прямой эфир

В КПРФ положительно оценили сравнение Путиным мавзолея с мощами святых

0
Фото: TASS/DPA/Jens Kalaene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых «сглаживает острые углы» вокруг данной темы, заявил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — рассказал он журналистам «РИА Новости». 

При этом Мельников не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. По его словам, для коммунистов он не может являться «примитивной выдержкой из Библии». Депутат считает, что кодекс нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас».

Мельников также отметил, что «коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в стране».

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм «сродни» христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина российский лидер сравнил с почитанием мощей святых. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое вошло в документальный фильм «Валаам» на телеканале «Россия 1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о роли РПЦ в годы богоборчества
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017