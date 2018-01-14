В КПРФ положительно оценили сравнение Путиным мавзолея с мощами святых

Сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых «сглаживает острые углы» вокруг данной темы, заявил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — рассказал он журналистам «РИА Новости».

При этом Мельников не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. По его словам, для коммунистов он не может являться «примитивной выдержкой из Библии». Депутат считает, что кодекс нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас».

Мельников также отметил, что «коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в стране».

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм «сродни» христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина российский лидер сравнил с почитанием мощей святых. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое вошло в документальный фильм «Валаам» на телеканале «Россия 1».