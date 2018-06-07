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Москву украсят видеороликами и плакатами ко Дню России

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Видеоролики и плакаты украсят Москву в День России. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Видеоролики с хештегом #МЫРОССИЯ будут транслировать 11 и 12 июня на домах-книжках 11 и 19, а также на медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате. Вечером верхнюю часть зданий подсветят триколором.

Праздничные плакаты появятся на 650 рекламных баннерах, билбордах и цифровых щитах на центральных улицах, вдоль столичных магистралей и рядом с остановками общественного транспорта. Декоративное панно с картой России и десять флагштоков с триколором высотой 8 м украсят фасад Госдумы. 

Праздник будут отмечать 11 и 12 июня в семи парках города: в Парке Победы, в Бабушкинском, Измайловском и Таганском парках, а также в парках «Сокольники», «Кузьминки» и «Царицыно», сообщает сетевое издание m24.ru.

В связи с праздничными мероприятиями движение в центре столицы ограничат или перекроют на нескольких улицах с 10 по 13 июня.

День России — государственный праздник. Он ежегодно отмечается с 1990 года.

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