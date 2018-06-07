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Россиян ждет короткая рабочая неделя после Дня России

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной. Она начнется в среду, 13 июня, и продлится до пятницы, 15 июня, включительно.

То есть, по сравнению с нынешней «длинной», она будет вдвое короче. 

Эта рабочая неделя продлится шесть дней за счет того, что суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. 

Таким образом, у россиян в связи с празднованием Дня России (12 июня) будет три выходных дня подряд, с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.

Во время празднования Дня России 11 и 12 июня в Москве ограничат продажу крепкого алкоголя в стеклянной таре в местах массовых гуляний. 

Главной площадкой празднования станет улица Тверская, которая превратится в пешеходную зону на два дня.

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