Россиян ждет короткая рабочая неделя после Дня России

Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной. Она начнется в среду, 13 июня, и продлится до пятницы, 15 июня, включительно.

То есть, по сравнению с нынешней «длинной», она будет вдвое короче.

Эта рабочая неделя продлится шесть дней за счет того, что суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы.

Таким образом, у россиян в связи с празднованием Дня России (12 июня) будет три выходных дня подряд, с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.

Во время празднования Дня России 11 и 12 июня в Москве ограничат продажу крепкого алкоголя в стеклянной таре в местах массовых гуляний.

Главной площадкой празднования станет улица Тверская, которая превратится в пешеходную зону на два дня.