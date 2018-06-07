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Россиянам предложили добавить один выходной

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Раз в три года каждый работающий человек сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной и потратить его только на прохождение диспансеризации. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. 

Диспансеризацию будут проводить втрое чаще  
Это должно привести к снижению смертности и росту продолжительности жизни россиян

Он стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, гарантирующих работникам предоставление отгула с сохранением зарплаты для прохождения медобследования.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания», — приводит его слова «Российская газета».

На практике большинство работников, которые не связаны с вредными и опасными производствами, торговлей, здравоохранением, диспансеризацию игнорируют, поскольку для посещения больницы им приходится отпрашиваться, а руководство не всегда идет навстречу.

Сейчас законопроект готовится в Госдуме к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение состоится 14 июня.

Всеобщая бесплатная диспансеризация была введена в 2013 году для работающих и неработающих россиян начиная с 18 лет. Большинство исследований проводят раз в три года. 

В 2018 году Минздрав ввел новые правила массовых обследований. Из списка процедур убрали общие анализы и заменили их экспресс-тестами на холестерин и глюкозу. Кроме того, пациенты больше не будут проходить УЗИ брюшной полости.

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