Диспансеризацию будут проводить втрое чаще  

Россияне смогут проходить диспансеризацию каждый год. Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров. Сейчас каждый пациент имеет право на бесплатное комплексное обследование раз в три года. Активная диагностика позволит выявлять болезни на ранних стадиях и проводить профилактику рисков. Это поможет увеличить продолжительность жизни и снизить затраты на лечение хронических больных, считают эксперты.

Минздрав готовится исполнить поручение президента о внедрении ежегодных профилактических осмотров для всех граждан, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Для этого нужно внести поправки в нормативные акты и подготовить поликлиники к нововведению.

Сегодня плановый медосмотр проходят россияне в возрасте от 18 лет один раз в три года. Чтобы понять, когда пришел срок, необходимо разделить свой возраст на три. Если делится без остатка — пора к врачу. Диспансеризация проводится в районной поликлинике по месту прикрепления, пациент должен предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Дети проходят медосмотр по отдельной схеме.

Внедрение ежегодной диспансеризации позволит чаще выявлять заболевания на ранних стадиях и успешнее их лечить, считают в Минздраве. Это «внесет неоценимый вклад в снижение показателей заболеваемости и смертности граждан», отметили в ведомстве. Точный срок запуска ежегодных профилактических осмотров чиновники пока назвать не смогли.

Массовая диспансеризация проводится в России с 2013 года. Это позволило на 18% — до 59 млн человек — расширить охват населения медицинским наблюдением, отметили в Минздраве. В 2013–2016 годах диспансеризацию прошли 87,6 млн взрослых и 79,2 млн детей, в 2017-м скринингом было охвачено 40 млн человек.

Более половины злокачественных новообразований сейчас выявляется на ранних стадиях, когда больше шансов успешно победить рак. Этому помогает в том числе онкопоиск в рамках диспансеризации, добавили в Минздраве.

«Обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр» поручил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства также поставил цель довести показатель средней продолжительности жизни в стране до 80 лет и выше.

Ежегодная диспансеризация приведет к росту затрат из бюджета минимум в три раза. Чтобы избежать резкого увеличения расходов, нужно распределить прохождение врачей-специалистов и сдачу анализов по разным годам, считает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

— Часть осмотров необходимо проходить каждый год, а есть такие заболевания, которые не нуждаются в ежегодной профилактике. Если всё грамотно спланировать, то дополнительная финансовая нагрузка будет ощущаться незначительно, — пояснил эксперт.

По его словам, усиление диагностики на первичном этапе и раннее выявление рисков помогут государству сэкономить на дальнейшем лечении пациентов. Если болезнь в запущенной стадии — медпомощь обойдется в разы дороже.

— Каждый вложенный в первичные осмотры рубль поможет сэкономить 3–5 рублей на лечении хронических заболеваний, — отметил Юрий Крестинский.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2017 году на диспансеризацию потратили рекордную сумму — 31,4 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

За три года некоторые заболевания могут развиться до тяжелой или хронической стадии, поэтому проводить профилактические осмотры нужно чаще, считает главный врач медицинского центра «Твой доктор» Татьяна Романенко. Однако диспансеризация не должна быть формальной.

Ранее «Известия» писали, что Минздрав втрое увеличил план по диспансеризации.

В 2018 году обследование должны пройти не менее 63% от тех, кому оно положено. Тогда эксперты обращали внимание на то, что для пациентов диспансеризация необязательна, поэтому многие не пользуются этой возможностью.