Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года

В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, в котором приняла участие глава Минздрава Вероника Скворцова. В интервью «Известиям» она рассказала об инвестпроектах в медицине, аккредитации врачей, а также о том, когда будут модернизированы все детские поликлиники страны, зачем сотрудники регистратур проходят курсы вежливости и кто уговорит россиян вести здоровый образ жизни.

— Ваш проект «Реконструкция Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге» стал лауреатом национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Какие еще важные проекты государственно-частного партнерства удалось реализовать в последние годы?

— Среди важнейших — запуск производственной площадки при научном центре травматологии и ортопедии в Новосибирске, создание учебного корпуса при Пермском медицинском университете. Вообще в регионах мы реализуем более ста проектов. Общий объем привлеченных негосударственных средств оценивается уже десятками миллиардов. Это все средства, направляемые на повышение доступности и качества именно бесплатной для самого человека помощи.

skvortsova1 Первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии открылся в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Хотела бы отметить отдельно ввод в строй протонного центра в Санкт-Петербурге. Это частный проект. Но технология — крайне важна для страны. В этом году у нас появляются три новые площадки с протонными технологиями. Одна из них — частная, две — государственные. Все эти площадки должны быть включены в систему оказания высокотехнологичной помощи. Сначала в рамках клинической апробации, т.к. эта технология новая для России, а затем, после просчета клинико-экономической эффективности, — в программу госгарантий.

Экзамен с трех попыток

— Расскажите о внедрении системы аккредитации медработников. Что вы ожидаете от этого нововведения?

— Это для нас нововведение, а для всего мира такая система существует уже больше 20 лет. Аккредитация медработников — механизм допуска к профессиональной деятельности, который позволяет оценивать, во-первых, теоретические знания — с помощью беспристрастного тестового экзамена по типу школьного ЕГЭ. Во-вторых, умения и навыки — по международному экзамену ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен. — «Известия»). Он проводится с помощью компьютерных тренинговых программ, симуляторов, которые позволяют оценить, насколько человек может применить свои знания на практике. Третий экзамен, традиционный для России, — на клиническое мышление. То есть на возможность быстро и правильно принимать решения (стратегические и тактические) по диагностике, лечению и реабилитации.

Эта трехэтапная проверка позволяет оценить реальные знания медика.

Мы начали проводить ее в 2016 году. Первыми стали выпускники медицинских вузов по двум специальностям: фармация и стоматология. В 2017 году аккредитовали уже 32,5 тыс. выпускников всех медицинских и фармацевтических вузов по всем базовым специальностям.

— Какие медработники будут проходить аккредитацию в ближайшие годы?

— В этом году мы внедряем в систему аккредитацию выпускников медицинских колледжей. С 2019 года вводится аккредитация выпускников ординатур по узким медицинским специальностям. Меняется время обучения в ординатуре — оно будет варьировать от одного года до пяти лет, в зависимости от специальности. Структура ординатур станет модульной. Чтобы человек, проучившийся, например, три года в ординатуре по нейрохирургии, мог пройти аккредитацию и приступить к работе с выполнением вмешательств средней сложности. Но в то же время мог продолжить обучение в ординатуре в течение еще двух лет, чтобы стать специалистом экстра-класса — заниматься нейроонкологией, сложнейшими нейрососудистыми операциями. Каждый этап (модуль) обучения будет завершаться аккредитацией.

skvortsova2 Студенты выпускного курса проходят практику в Южно-Уральском государственном медицинском университете в Челябинске Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Наша задача — до 2021 года включить в систему аккредитации всех медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием. А далее внедрять повторную аккредитацию, которая должна проводиться не реже раза в пять лет на основе непрерывного профессионального образования. Мы создали специализированный портал, который уже сейчас содержит более 1 тыс. интерактивных образовательных модулей.

Он сопряжен с федеральным регистром медицинских работников. В течение двух лет мы внедрим самые современные подходы к электронным автоматизированным системам помощи для врача. Такое живое взаимодействие с компьютерными программами позволит поддерживать и развивать профессиональный уровень.

— Если врач не справился с экзаменами — он отстраняется от работы?

— Дается три попытки. Пока показатели, с учетом этих трех попыток, очень хорошие. По медицинским вузам самые высокие у педиатров — аккредитацию прошли более 99% выпускников. На втором месте стоматологи и терапевты — более 98%. Чуть ниже показатели у профилактологов — около 96%.

Если человек не справился за три попытки, он может повторить испытание через год — так работает весь мир.

Лечение по протоколу

— Как еще, помимо аккредитации, вы планируете поднять качество медуслуг?

— Мы подготовили законопроект, подробно описывающий систему управления качеством медицинской помощи. Он основывается на внедрении разработанных национальных клинических рекомендаций по основным заболеваниям человека — их сейчас уже разработано более 1,2 тыс. По сути, каждая рекомендация — это стандартизованный алгоритм действий врача, который позволяет лечить больных индивидуально и избежать возможных ошибок. Критерии качества медицинской помощи, вошедшие в структуру клинических рекомендаций, утверждаются приказом Минздрава и являются обязательными. На их основе разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи, проводимой экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора, — вся система должна работать по единым требованиям.

Если медицинский работник повторно нарушает клинические рекомендации, его должны направить на внеочередную аккредитацию с тем, чтобы подтвердить его профессиональный уровень. Бывают случайности — совершил ошибку, например, из-за усталости или плохого самочувствия. Но если аккредитационная комиссия обнаружит бреши в знаниях специалиста, он должен быть направлен на дополнительное обучение или повышение квалификации. Таким образом система должна самоочищаться. И это очень важно, потому что врачи работают не с неодушевленным материалом, а с людьми.

— Долгие годы поликлиники страдали из-за нехватки узких специалистов. Удалось ли что-то изменить в этой сфере?

— Традиционно первичному звену не хватало прежде всего участковых терапевтов и педиатров, а также и узких специалистов. С 2011 года внедрены новые государственные образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов. Теперь начиная с первого курса и в течение всего обучения студенты проходят практическую подготовку. По сути, шестой курс стал субординатурой по терапии или педиатрии. Благодаря этому, а также введению аккредитации мы впервые смогли сразу по окончании вуза выпускать терапевтов и педиатров в первичное звено. Уже в 2017 году более 5 тыс. выпускников пришли в поликлиники и сельские врачебные амбулатории.

Кроме того, нам очень помогла программа «Земский доктор». Сейчас в ней могут участвовать врачи до 50 лет. Это привлекло 29 тыс. медиков в удаленные районы. Поэтому ситуация начала выправляться.

skvortsova3 Машина сельской скорой помощи у районной больницы Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Что касается узких специалистов, то по ним у нас сформировался выраженный дисбаланс начиная с конца 1990-х — начала 2000-х годов. Особенно выраженным был дефицит онкологов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, патологоанатомов.

Благодаря внедрению механизма целевого приема в вузы ситуацию удалось переломить. За последние два года на 9,5% увеличилось число онкологов, это очень существенно. На 7% — анестезиологов-реаниматологов, на 4,5% — рентгенологов и т.д.

Сейчас в ординатуре уже 60% бюджетных мест — целевые. То есть регионы имеют возможность заказывать тех специалистов, которые им нужны. При этом эффективность целевого приема приблизилась к 90%, то есть практически все обучающиеся возвращаются на целевые рабочие места.

— Можно ли это сравнить с распределением советских времен?

— Де-юре это разные вещи, а де-факто целевая подготовка замещает отсутствующее распределение. Единственное различие в том, что распределение было обязательным для всех. Я через него проходила, мои родители. Сейчас, если ты по открытому конкурсу поступил (а он по многим специальностям доходит до 32 человек на место), — пожалуйста, можешь дальше распоряжаться своей судьбой так, как считаешь нужным. Но если ты идешь по целевому конкурсу, ты обязан отработать в течение трех лет на том рабочем месте, для которого тебя направляли на целевую подготовку.

В регистратуру — с любовью

— Как Минздрав планирует решить проблему очередей в поликлиниках?

— С помощью устранения дефицита кадров и внедрения бережливых технологий. Родоначальниками таких технологий являются японские производители. К нам проект «Бережливая поликлиника» принесли эксперты «Росатома». Суть заключается в том, что в любом медицинском учреждении проводится не только жесткая инвентаризация материальных объектов, но и скрининг организационных и технологических процессов. Выявляются логистические ошибки и несовершенства, которые заставляют людей долго ждать, создают очереди и риски инфицирования от заболевших. Далее создается план устранения несовершенств. Например, изменяется работа входной группы — организуются раздельные входы для здоровых и больных пациентов, вводится навигация движений пациентов, создаются удобная регистратура и отдельный call-центр, чтобы регистратор не отвлекался и занимался только посетителями. Расширяется спектр возможных механизмов записи на прием к врачу. Уже во всех регионах страны внедрена электронная запись: через интернет и терминалы в поликлинике. Работают информаты. Но по-прежнему можно записаться по телефону или придя в регистратуру. Как кому удобнее.

skvortsova4 Женщина у регистратуры одной из поликлиник Краснодара Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Мы поменяли расположение кабинетов. Сделали элементарную вещь — линейную траекторию прохождения кабинетов в рамках диспансеризации.

Это позволило сократить время прохождения первого этапа диспансеризации до одного-двух визитов. Вход в лабораторию для взятия крови тоже изменили: люди, которые входят и выходят, не пересекаются. Усовершенствовали рабочее пространство врачей и медицинских сестер. Выясняется, что такими несложными действиями можно в два раза увеличить число пациентов, проходящих через лаборатории и процедурные кабинеты за одну смену.

Благодаря внедрению четкой предварительной записи, а также организации кабинетов доврачебного приема ушли очереди у кабинетов врачей. Теперь медицинские сестры заполняют анкеты, измеряют температуру.

Очереди в поликлинике и время на прохождение записи сократились в 3,5–7,5 раза.

— Где работает «Бережливая поликлиника»?

— Мы начали этот проект менее года назад в трех регионах, взяв в каждом по две поликлиники: одну — детскую, вторую — взрослую. Сейчас таких поликлиник уже более трехсот в 40 регионах. Этот проект оказался очень эффективным. Мы планируем в него включить все детские поликлиники страны в течение трех лет. Эту задачу поставил перед нами президент страны в рамках пакета демографических мер. Выделен ресурс на обновление детских поликлиник — по 10 млрд рублей федерального финансирования ежегодно. Регионы должны обеспечить его софинансирование.

— Пациенты нередко жалуются на недоброжелательность персонала в поликлиниках, отсутствие информации об услугах. Будут ли решаться эти проблемы в рамках проекта «Бережливая поликлиника»?

— Да. Вводится психологический тренинг и тестирование для регистраторов и другого персонала, который работает с людьми. Очень важно, чтобы эти специалисты любили других людей, чтобы посетители их не раздражали, не вызывали желания нагрубить. Для этой работы подбираются доброжелательные люди. Даже то, что им ввели дресс-код — одинаковые халаты, эмблемы, косынки, — создает иную атмосферу.

skvortsova5 Указатели в городской поликлинике Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Конечно же, важнейший вклад в совершенствование работы медицинских организаций вносит информатизация. В поликлиниках активно внедряются информационные медицинские системы, которые удовлетворяют единым для страны требованиям. Параллельно создаются единые региональные информационные системы, объединяющие все системы медицинских организаций, создающие централизованный архив цифровых изображений с приборов. Это позволяет вводить перекрестный обмен электронными документами. Скажем, человек из поликлиники отправляется на плановую госпитализацию, потом в санаторий, а потом на плановое амбулаторное наблюдение. Всё фиксируется в единой информационной системе. Не надо носить карты из кабинета в кабинет, сотрудник, который принимает пациента, видит в компьютере его историю болезни, результаты исследований и консультаций, может запросить изображения с приборов (томограммы, рентгенограммы) и оценить их в динамике.

Очень удобна и электронная документация. Так, электронные справки, заключения, выписки может быстро формировать медицинская сестра. Активно внедряются электронные больничные листы, электронные рецепты для льготного лекарственного обеспечения. Врач может получать результаты анализов автоматизированно, вводить в компьютер название лекарства, которое он хочет выписать, и видеть все аптеки, где оно есть и в каких количествах. Может посоветовать пациенту ближайшую аптеку.

Там, где информатизация уже внедрена, мы видим реальный ощутимый результат. Медицинская помощь становится более комфортной, быстрой и качественной.

Уговорят лечиться

— В 2016 году был создан институт страховых представителей. Зачем он нужен?

— Страховые медицинские организации — особые структуры. Они должны быть гарантом удовлетворения главного права каждого человека — на охрану жизни и здоровья. В 2016 году мы создали программу поэтапной подготовки и включения в работу страховых представителей трех уровней.

Первый уровень — это хорошо подготовленные операторы. Для их обучения разработали методические руководства, единые справочники наиболее частых вопросов и ответов. У операторов есть информационная база, графики работы всех учреждений, врачей. Они в состоянии ответить на любой вопрос, помочь в записи на прием к любому специалисту, на плановую госпитализацию, посоветовать, где меньше очередь.

Второй уровень страховых представителей — это специально обученная команда, которая занимается массовыми рассылками через SMS или звонками по телефону, приглашая застрахованных на профилактические осмотры, диспансеризацию. Они отслеживают, приходил ли человек на прием. Информируют пациентов о результатах диспансеризации.

skvortsova6 Сотрудница Федерального фонда обязательного медицинского страхования оформляет полис ОМС Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Если по результатам диспансеризации человек оказывается во второй или третьей группе здоровья, он должен подлежать диспансерному наблюдению. Это позволяет предупредить ожидаемые патологические состояния. Например, если у пациента нарушена толерантность к глюкозе, но при этом диабет еще не сформировался, важно поставить на контроль все факторы риска. Их очень легко скорректировать, и в результате человек получает дополнительные годы здоровой жизни. Если выявляется хроническое заболевание, необходимо проводить лечение и вторичную профилактику. Здесь требуется опека со стороны страховых медицинских организаций. Она позволяет резко повысить приверженность пациентов к медикаментозной терапии. Так, за последние три года мы достигли максимальной за всю историю нашей страны приверженности людей с повышенным давлением к антигипертензивной терапии. Поэтому уже 40% гипертоников вышли на постоянные целевые значения артериального давления, то есть они застрахованы от гипертонических кризов, инсультов и инфарктов миокарда. Их правильно лечат.

Аналогичная ситуация и с лечением пациентов с ранним атеросклерозом, изменениями липидного спектра. Уже в 36% случаев у них полностью нормализуются уровни холестерина.

— Чем занимаются страховые представители третьего уровня?

— Они подключаются к работе с этого года — это специалисты, которые научены мотивировать людей к ответственности за свое здоровье, ведению здорового образа жизни, включению в профилактические программы.

Сейчас у нас в базе уже около 7 тыс. страховых медицинских представителей. Страховое сообщество очень консолидировалось за последнее время вокруг этой стратегии. Всероссийская ассоциация медицинских страховщиков стала настоящим нашим соратником и партнером по защите прав пациентов и обеспечению доступности и качества медицинской помощи.