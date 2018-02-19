Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года
В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, в котором приняла участие глава Минздрава Вероника Скворцова. В интервью «Известиям» она рассказала об инвестпроектах в медицине, аккредитации врачей, а также о том, когда будут модернизированы все детские поликлиники страны, зачем сотрудники регистратур проходят курсы вежливости и кто уговорит россиян вести здоровый образ жизни.
— Ваш проект «Реконструкция Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге» стал лауреатом национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Какие еще важные проекты государственно-частного партнерства удалось реализовать в последние годы?
— Среди важнейших — запуск производственной площадки при научном центре травматологии и ортопедии в Новосибирске, создание учебного корпуса при Пермском медицинском университете. Вообще в регионах мы реализуем более ста проектов. Общий объем привлеченных негосударственных средств оценивается уже десятками миллиардов. Это все средства, направляемые на повышение доступности и качества именно бесплатной для самого человека помощи.
Первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии открылся в Санкт-Петербурге
Хотела бы отметить отдельно ввод в строй протонного центра в Санкт-Петербурге. Это частный проект. Но технология — крайне важна для страны. В этом году у нас появляются три новые площадки с протонными технологиями. Одна из них — частная, две — государственные. Все эти площадки должны быть включены в систему оказания высокотехнологичной помощи. Сначала в рамках клинической апробации, т.к. эта технология новая для России, а затем, после просчета клинико-экономической эффективности, — в программу госгарантий.
Экзамен с трех попыток
— Расскажите о внедрении системы аккредитации медработников. Что вы ожидаете от этого нововведения?
— Это для нас нововведение, а для всего мира такая система существует уже больше 20 лет. Аккредитация медработников — механизм допуска к профессиональной деятельности, который позволяет оценивать, во-первых, теоретические знания — с помощью беспристрастного тестового экзамена по типу школьного ЕГЭ. Во-вторых, умения и навыки — по международному экзамену ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен. — «Известия»). Он проводится с помощью компьютерных тренинговых программ, симуляторов, которые позволяют оценить, насколько человек может применить свои знания на практике. Третий экзамен, традиционный для России, — на клиническое мышление. То есть на возможность быстро и правильно принимать решения (стратегические и тактические) по диагностике, лечению и реабилитации.
Эта трехэтапная проверка позволяет оценить реальные знания медика.
Мы начали проводить ее в 2016 году. Первыми стали выпускники медицинских вузов по двум специальностям: фармация и стоматология. В 2017 году аккредитовали уже 32,5 тыс. выпускников всех медицинских и фармацевтических вузов по всем базовым специальностям.
— Какие медработники будут проходить аккредитацию в ближайшие годы?
— В этом году мы внедряем в систему аккредитацию выпускников медицинских колледжей. С 2019 года вводится аккредитация выпускников ординатур по узким медицинским специальностям. Меняется время обучения в ординатуре — оно будет варьировать от одного года до пяти лет, в зависимости от специальности. Структура ординатур станет модульной. Чтобы человек, проучившийся, например, три года в ординатуре по нейрохирургии, мог пройти аккредитацию и приступить к работе с выполнением вмешательств средней сложности. Но в то же время мог продолжить обучение в ординатуре в течение еще двух лет, чтобы стать специалистом экстра-класса — заниматься нейроонкологией, сложнейшими нейрососудистыми операциями. Каждый этап (модуль) обучения будет завершаться аккредитацией.
Студенты выпускного курса проходят практику в Южно-Уральском государственном медицинском университете в Челябинске
Наша задача — до 2021 года включить в систему аккредитации всех медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием. А далее внедрять повторную аккредитацию, которая должна проводиться не реже раза в пять лет на основе непрерывного профессионального образования. Мы создали специализированный портал, который уже сейчас содержит более 1 тыс. интерактивных образовательных модулей.
Он сопряжен с федеральным регистром медицинских работников. В течение двух лет мы внедрим самые современные подходы к электронным автоматизированным системам помощи для врача. Такое живое взаимодействие с компьютерными программами позволит поддерживать и развивать профессиональный уровень.
— Если врач не справился с экзаменами — он отстраняется от работы?
— Дается три попытки. Пока показатели, с учетом этих трех попыток, очень хорошие. По медицинским вузам самые высокие у педиатров — аккредитацию прошли более 99% выпускников. На втором месте стоматологи и терапевты — более 98%. Чуть ниже показатели у профилактологов — около 96%.
Если человек не справился за три попытки, он может повторить испытание через год — так работает весь мир.
Лечение по протоколу
— Как еще, помимо аккредитации, вы планируете поднять качество медуслуг?
— Мы подготовили законопроект, подробно описывающий систему управления качеством медицинской помощи. Он основывается на внедрении разработанных национальных клинических рекомендаций по основным заболеваниям человека — их сейчас уже разработано более 1,2 тыс. По сути, каждая рекомендация — это стандартизованный алгоритм действий врача, который позволяет лечить больных индивидуально и избежать возможных ошибок. Критерии качества медицинской помощи, вошедшие в структуру клинических рекомендаций, утверждаются приказом Минздрава и являются обязательными. На их основе разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи, проводимой экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора, — вся система должна работать по единым требованиям.
Если медицинский работник повторно нарушает клинические рекомендации, его должны направить на внеочередную аккредитацию с тем, чтобы подтвердить его профессиональный уровень. Бывают случайности — совершил ошибку, например, из-за усталости или плохого самочувствия. Но если аккредитационная комиссия обнаружит бреши в знаниях специалиста, он должен быть направлен на дополнительное обучение или повышение квалификации. Таким образом система должна самоочищаться. И это очень важно, потому что врачи работают не с неодушевленным материалом, а с людьми.
— Долгие годы поликлиники страдали из-за нехватки узких специалистов. Удалось ли что-то изменить в этой сфере?
— Традиционно первичному звену не хватало прежде всего участковых терапевтов и педиатров, а также и узких специалистов. С 2011 года внедрены новые государственные образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов. Теперь начиная с первого курса и в течение всего обучения студенты проходят практическую подготовку. По сути, шестой курс стал субординатурой по терапии или педиатрии. Благодаря этому, а также введению аккредитации мы впервые смогли сразу по окончании вуза выпускать терапевтов и педиатров в первичное звено. Уже в 2017 году более 5 тыс. выпускников пришли в поликлиники и сельские врачебные амбулатории.
Кроме того, нам очень помогла программа «Земский доктор». Сейчас в ней могут участвовать врачи до 50 лет. Это привлекло 29 тыс. медиков в удаленные районы. Поэтому ситуация начала выправляться.
Машина сельской скорой помощи у районной больницы
Что касается узких специалистов, то по ним у нас сформировался выраженный дисбаланс начиная с конца 1990-х — начала 2000-х годов. Особенно выраженным был дефицит онкологов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, патологоанатомов.
Благодаря внедрению механизма целевого приема в вузы ситуацию удалось переломить. За последние два года на 9,5% увеличилось число онкологов, это очень существенно. На 7% — анестезиологов-реаниматологов, на 4,5% — рентгенологов и т.д.
Сейчас в ординатуре уже 60% бюджетных мест — целевые. То есть регионы имеют возможность заказывать тех специалистов, которые им нужны. При этом эффективность целевого приема приблизилась к 90%, то есть практически все обучающиеся возвращаются на целевые рабочие места.
— Можно ли это сравнить с распределением советских времен?
— Де-юре это разные вещи, а де-факто целевая подготовка замещает отсутствующее распределение. Единственное различие в том, что распределение было обязательным для всех. Я через него проходила, мои родители. Сейчас, если ты по открытому конкурсу поступил (а он по многим специальностям доходит до 32 человек на место), — пожалуйста, можешь дальше распоряжаться своей судьбой так, как считаешь нужным. Но если ты идешь по целевому конкурсу, ты обязан отработать в течение трех лет на том рабочем месте, для которого тебя направляли на целевую подготовку.
В регистратуру — с любовью
— Как Минздрав планирует решить проблему очередей в поликлиниках?
— С помощью устранения дефицита кадров и внедрения бережливых технологий. Родоначальниками таких технологий являются японские производители. К нам проект «Бережливая поликлиника» принесли эксперты «Росатома». Суть заключается в том, что в любом медицинском учреждении проводится не только жесткая инвентаризация материальных объектов, но и скрининг организационных и технологических процессов. Выявляются логистические ошибки и несовершенства, которые заставляют людей долго ждать, создают очереди и риски инфицирования от заболевших. Далее создается план устранения несовершенств. Например, изменяется работа входной группы — организуются раздельные входы для здоровых и больных пациентов, вводится навигация движений пациентов, создаются удобная регистратура и отдельный call-центр, чтобы регистратор не отвлекался и занимался только посетителями. Расширяется спектр возможных механизмов записи на прием к врачу. Уже во всех регионах страны внедрена электронная запись: через интернет и терминалы в поликлинике. Работают информаты. Но по-прежнему можно записаться по телефону или придя в регистратуру. Как кому удобнее.
Женщина у регистратуры одной из поликлиник Краснодара
Мы поменяли расположение кабинетов. Сделали элементарную вещь — линейную траекторию прохождения кабинетов в рамках диспансеризации.
Это позволило сократить время прохождения первого этапа диспансеризации до одного-двух визитов. Вход в лабораторию для взятия крови тоже изменили: люди, которые входят и выходят, не пересекаются. Усовершенствовали рабочее пространство врачей и медицинских сестер. Выясняется, что такими несложными действиями можно в два раза увеличить число пациентов, проходящих через лаборатории и процедурные кабинеты за одну смену.
Благодаря внедрению четкой предварительной записи, а также организации кабинетов доврачебного приема ушли очереди у кабинетов врачей. Теперь медицинские сестры заполняют анкеты, измеряют температуру.
Очереди в поликлинике и время на прохождение записи сократились в 3,5–7,5 раза.
— Где работает «Бережливая поликлиника»?
— Мы начали этот проект менее года назад в трех регионах, взяв в каждом по две поликлиники: одну — детскую, вторую — взрослую. Сейчас таких поликлиник уже более трехсот в 40 регионах. Этот проект оказался очень эффективным. Мы планируем в него включить все детские поликлиники страны в течение трех лет. Эту задачу поставил перед нами президент страны в рамках пакета демографических мер. Выделен ресурс на обновление детских поликлиник — по 10 млрд рублей федерального финансирования ежегодно. Регионы должны обеспечить его софинансирование.
— Пациенты нередко жалуются на недоброжелательность персонала в поликлиниках, отсутствие информации об услугах. Будут ли решаться эти проблемы в рамках проекта «Бережливая поликлиника»?
— Да. Вводится психологический тренинг и тестирование для регистраторов и другого персонала, который работает с людьми. Очень важно, чтобы эти специалисты любили других людей, чтобы посетители их не раздражали, не вызывали желания нагрубить. Для этой работы подбираются доброжелательные люди. Даже то, что им ввели дресс-код — одинаковые халаты, эмблемы, косынки, — создает иную атмосферу.
Указатели в городской поликлинике
Конечно же, важнейший вклад в совершенствование работы медицинских организаций вносит информатизация. В поликлиниках активно внедряются информационные медицинские системы, которые удовлетворяют единым для страны требованиям. Параллельно создаются единые региональные информационные системы, объединяющие все системы медицинских организаций, создающие централизованный архив цифровых изображений с приборов. Это позволяет вводить перекрестный обмен электронными документами. Скажем, человек из поликлиники отправляется на плановую госпитализацию, потом в санаторий, а потом на плановое амбулаторное наблюдение. Всё фиксируется в единой информационной системе. Не надо носить карты из кабинета в кабинет, сотрудник, который принимает пациента, видит в компьютере его историю болезни, результаты исследований и консультаций, может запросить изображения с приборов (томограммы, рентгенограммы) и оценить их в динамике.
Очень удобна и электронная документация. Так, электронные справки, заключения, выписки может быстро формировать медицинская сестра. Активно внедряются электронные больничные листы, электронные рецепты для льготного лекарственного обеспечения. Врач может получать результаты анализов автоматизированно, вводить в компьютер название лекарства, которое он хочет выписать, и видеть все аптеки, где оно есть и в каких количествах. Может посоветовать пациенту ближайшую аптеку.
Там, где информатизация уже внедрена, мы видим реальный ощутимый результат. Медицинская помощь становится более комфортной, быстрой и качественной.
Уговорят лечиться
— В 2016 году был создан институт страховых представителей. Зачем он нужен?
— Страховые медицинские организации — особые структуры. Они должны быть гарантом удовлетворения главного права каждого человека — на охрану жизни и здоровья. В 2016 году мы создали программу поэтапной подготовки и включения в работу страховых представителей трех уровней.
Первый уровень — это хорошо подготовленные операторы. Для их обучения разработали методические руководства, единые справочники наиболее частых вопросов и ответов. У операторов есть информационная база, графики работы всех учреждений, врачей. Они в состоянии ответить на любой вопрос, помочь в записи на прием к любому специалисту, на плановую госпитализацию, посоветовать, где меньше очередь.
Второй уровень страховых представителей — это специально обученная команда, которая занимается массовыми рассылками через SMS или звонками по телефону, приглашая застрахованных на профилактические осмотры, диспансеризацию. Они отслеживают, приходил ли человек на прием. Информируют пациентов о результатах диспансеризации.
Сотрудница Федерального фонда обязательного медицинского страхования оформляет полис ОМС
Если по результатам диспансеризации человек оказывается во второй или третьей группе здоровья, он должен подлежать диспансерному наблюдению. Это позволяет предупредить ожидаемые патологические состояния. Например, если у пациента нарушена толерантность к глюкозе, но при этом диабет еще не сформировался, важно поставить на контроль все факторы риска. Их очень легко скорректировать, и в результате человек получает дополнительные годы здоровой жизни. Если выявляется хроническое заболевание, необходимо проводить лечение и вторичную профилактику. Здесь требуется опека со стороны страховых медицинских организаций. Она позволяет резко повысить приверженность пациентов к медикаментозной терапии. Так, за последние три года мы достигли максимальной за всю историю нашей страны приверженности людей с повышенным давлением к антигипертензивной терапии. Поэтому уже 40% гипертоников вышли на постоянные целевые значения артериального давления, то есть они застрахованы от гипертонических кризов, инсультов и инфарктов миокарда. Их правильно лечат.
Аналогичная ситуация и с лечением пациентов с ранним атеросклерозом, изменениями липидного спектра. Уже в 36% случаев у них полностью нормализуются уровни холестерина.
— Чем занимаются страховые представители третьего уровня?
— Они подключаются к работе с этого года — это специалисты, которые научены мотивировать людей к ответственности за свое здоровье, ведению здорового образа жизни, включению в профилактические программы.
Сейчас у нас в базе уже около 7 тыс. страховых медицинских представителей. Страховое сообщество очень консолидировалось за последнее время вокруг этой стратегии. Всероссийская ассоциация медицинских страховщиков стала настоящим нашим соратником и партнером по защите прав пациентов и обеспечению доступности и качества медицинской помощи.