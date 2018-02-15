Минздрав поможет «трезвым» деревням

Набирающее популярность движение «трезвых» деревень получит поддержку Минздрава, следует из последнего варианта проекта стратегии по формированию здорового образа жизни граждан («Известия» ознакомились с документом). По данным ведомства, в 2017 году смертность от отравлений алкоголем в деревнях составляла 11,8 случая на 100 тыс. человек. Это больше, чем в городах — 8,8 эпизода. Движение подразумевает, что местные власти вводят полный запрет на продажу алкоголя в населенном пункте. Организовать «трезвую» деревню могут сейчас общественные организации при поддержке местных властей.

Движение «трезвых» деревень, которые полностью отказываются от спиртного, выходит на федеральный уровень. Минздрав планирует заняться его развитием. Это следует из последнего варианта стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года (есть у «Известий»). Поддержка движения в первую очередь будет заключаться в пропаганде введения тотального запрета продажи алкоголя, отметила представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

По словам основного разработчика стратегии, главного профилактического внештатного врача Минздрава Сергея Бойцова, популяризацией ограничительных мер по продаже алкоголя займутся специалисты по профилактической медицине, их уже проинструктировали по этому поводу. Медики должны донести информацию до региональных министерств здравоохранения, а также глав муниципалитетов. Для того чтобы сделать ограничительные меры более популярными, планируется использовать и возможности интернета, например соцсетей.

В России уже сейчас около 1 тыс. «трезвых» деревень, рассказала Дарья Халтурина. Прежде чем ввести ограничения на реализацию алкоголя в населенных пунктах, эту меру предварительно обсуждали с местными жителями. Затем на основе мнения большинства и устанавливали запрет. В Минздраве уточнили, что разрабатывают предложение о развитии движения «трезвых» деревень с учетом действующих полномочий регионов. Местные власти вправе сами дополнительно ограничивать оборот спиртного. Вплоть до полного запрета продаж.

Повод пойти на такие меры есть. Вопрос алкоголизации деревенского населения в России стоит достаточно остро. По данным Минздрава, смертность от алкогольных отравлений в сельской местности составила в 2017 году 11,8 случая на 100 тыс. человек. Среди городского населения она ниже — 8,8 эпизода. Например, в Тверской области есть деревни Михеево, Передово и Обросово, где не осталось ни одного мужчины исключительно из-за смертей, произошедших в результате отравления спиртным. Хотя за последние пять лет этот показатель снизился на 18 и 14,5% соответственно. Между тем заболеваемость алкоголизмом снизилась в деревнях на 32%, у горожан — на 33,5%.

Президент общественного фонда «Трезвость» Сергей Коновалов отметил, что местные власти, например, в Башкортостане и Якутии активно поддерживают проекты по организации «трезвых» деревень. Как правило, общественники детально разрабатывают их. Обычно проекты финансируются муниципалитетами или с помощью грантов общественных организаций.

— В некоторых проектах есть и денежная мотивация. Например, на областном или республиканском уровне «трезвые» деревни могут претендовать на главный приз в 1 млн рублей, — отметил Сергей Коновалов. — Критериями для выявления победителей могут быть численность населения на начало и конец учетного года, а также рождаемость и смертность за этот период и другие факторы.

Сергей Коновалов также подчеркнул, что у таких проектов есть риски. К примеру, население может переключиться на нелегальный алкоголь, суррогаты. Иногда подобные «трезвые» села возвращаются к спиртному. Проконтролировать каждого человека в деревне невозможно, отметил глава фонда.

— Мы объясняем, чем может быть опасно употребление нелегального алкоголя, что может входить в его состав. Это оказывает влияние на людей, — отметил эксперт. — Также просим соседей и жителей деревень сообщать о людях, которые практикуют самогоноварение в больших объемах. Отслеживать тех, кто делает такие напитки исключительно для себя, сложно. Обращаемся в полицию с просьбой о проверке попавших в зону риска домов.

Визит правоохранителей может обернуться штрафом до 50 тыс. рублей. Так карается продажа самогона без лицензии на реализацию спиртного согласно Кодексу об административных правонарушениях.

На долю сельского населения в России приходится около 26% граждан от их общего числа, по данным Росстата на начало 2017 года. Высокий уровень алкоголизации в деревнях приводит не только к внезапным смертям от отравлений спиртным. В более глобальном масштабе он также несет другой демографический риск — провоцирует сокращение рождаемости.