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Более 1,16 млн жителей Подмосковья пройдут диспансеризацию в 2018 году

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Порядка 1,16 млн жителей Московской области планируют пройти диспансеризацию в 2018 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

По его словам, 1,16 млн человек — это около 21% от общего числа населения Московской области старше 21 года. Марков также добавил, что в этом году изменилась процедура прохождения диспансеризации. Теперь процесс нацелен на раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также факторов риска их развития, сообщает НСН. Так, из нового порядка диспансеризации исключили методы исследований, не позволяющие выявить болезнь у человека, не имеющего жалоб или симптомов заболевания. В частности, будет использоваться новый иммунохимический метод, который гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии и не требует длительной подготовки и ограничений в диете.

Министр также напомнил, что в прошлом году диспансеризацию прошло около 1,29 млн человек, что на 42 тыс. человек больше, чем в 2016 году. Кроме пяти рабочих дней была организована 41 рабочая суббота — единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли 116 тыс. человек.

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