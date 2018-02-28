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Более 140 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Больше 140 тыс. жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года. Об этом сообщила зампред областного кабмина Ольга Забралова.

По ее словам, 140 тыс. человек — это больше 12% годового плана. В ходе диспансеризации 37% людей были признаны практически здоровыми, у 14% выявили факторы развития хронических неинфекционных заболеваний, а еще у 49% — болезни, требующие специализированной медицинской помощи, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

Всего в 2018 году в рамках диспансеризации в Подмосковье планируется обследовать больше 1,16 млн человек.

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