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Московский Кремль закроют для посещений в День России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Московский Кремль будет закрыт для посетителей в День России, 12 июня, в связи с проведением государственных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

В праздничный день посетить можно будет только государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд». Пройти на экскурсии можно будет через Боровицкие ворота, сообщает телеканал «360».

Праздничными днями в России объявлены 10, 11 и 12 июня. Рабочая неделя у россиян начнется со среды, 13 июня. В этой связи текущая рабочая неделя является шестидневной из-за переноса рабочего дня с понедельника, 11 июня, на субботу, 9 июня. Празднование Дня России перенесено с Тверской улицы в парки по просьбе ФИФА.

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