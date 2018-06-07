Московский Кремль закроют для посещений в День России

Московский Кремль будет закрыт для посетителей в День России, 12 июня, в связи с проведением государственных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

В праздничный день посетить можно будет только государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд». Пройти на экскурсии можно будет через Боровицкие ворота, сообщает телеканал «360».

Праздничными днями в России объявлены 10, 11 и 12 июня. Рабочая неделя у россиян начнется со среды, 13 июня. В этой связи текущая рабочая неделя является шестидневной из-за переноса рабочего дня с понедельника, 11 июня, на субботу, 9 июня. Празднование Дня России перенесено с Тверской улицы в парки по просьбе ФИФА.