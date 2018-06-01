Продажу алкоголя ограничат в Москве на время празднования Дня России

В Москве 11 и 12 июня ограничат продажу крепкой алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре в местах массовых гуляний и на площадках городского фестиваля «День России. Московское время». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Продажа алкоголя будет ограничена в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных поблизости с площадками фестиваля. В департаменте подчеркнули, что данная мера связана с необходимостью предотвращения травматизма и профилактикой противоправных действий в местах массовых гуляний. Контроль за соблюдением распоряжения об ограничении продажи алкогольной продукции будут вести районные управы города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Массовые мероприятия фестиваля «День России. Московское время» пройдут 11 и 12 июня. Главной площадкой празднования станет улица Тверская, которая превратится в пешеходную зону на два дня.