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Массовый запуск воздушных змеев проходит в городах в честь Дня России

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Фото: ТАСС/Валерий Морев
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В День России, 12 июня, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. В городах установлены специальные шатры, где все желающие могут получить воздушного змея, а организаторы акции помогут его раскрасить и запустить. 

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По задумке добровольцев, которые организовали мероприятие совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом Дня России, «поскольку он стремится вверх так же, как стремится к новым горизонтам наше государство». 

«Воздушный змей — отличный символ самого Дня России: наше государство растет и развивается, для нас нет препятствий и преград, как и для змея. У Дня России нет официального символа, и мы считаем, что воздушный змей может им стать», — рассказал об акции один из ее организаторов.

Ранее 12 июня воздушный перформанс состоялся в Екатеринбурге. Спортсмены-парашютисты, участники Putin Team, синхронно совершили прыжок и раскрыли в небе российский флаг и полотно с надписью Putin Team. 

«Мы обожаем Россию! Это наша Родина и лучшая страна во всем мире! В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета! Посвящаем наш прыжок все патриотам!» — сказал один из участников перформанса.

Putin Team — это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся страной, хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента РФ Владимира Путина. 

День России празднуется в стране 12 июня с 1992 года.

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