Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского народа поздравил россиян с национальным праздником — Днем России.

«От имени президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа. –– Ред.) и американского народа поздравляю Российскую Федерацию и российский народ по случаю Дня России. В этот день мы чтим граждан РФ и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления Помпео.

Ранее во вторник с праздником россиян поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления и отметил успехи российского народа в построении сильной России, а также пожелал дружественному народу РФ процветания.

День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. В этот день в столице состоится фестиваль «День России. Московское время». В Москве будут организованы десятки мероприятий, который пройдут в столичных парках культуры и отдыха. Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда из-за празднования Дня России.