Прямой эфир

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

0
Фото: REUTERS/Edgar Su
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Народ России достиг успеха в построении сильной России под его (Путина. — Ред.) руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями», — цитирует поздравительную телеграмму ТАСС.

Он также пожелал процветания дружественному народу России и успехов президенту и выразил надежду на укрепление отношений двух стран.

9 июня стало известно, что председатель северокорейского президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам станет гостем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

9 июня стало известно, что по случаю праздника видеоролики с хештегом #МЫРОССИЯ будут транслировать 11 и 12 июня на домах-книжках, а также на медиафасадах на Новом Арбате. Вечером верхнюю часть зданий подсветят триколором. Праздничные плакаты появятся на 650 баннерах на центральных улицах. Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями движение в центре Москвы ограничат или перекроют на нескольких улицах с 10 по 13 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп вернется из Сингапура раньше срока из-за Ким Чен Ына
Появились видео прогулки Ким Чен Ына по Сингапуру

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017