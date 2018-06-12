Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Народ России достиг успеха в построении сильной России под его (Путина. — Ред.) руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями», — цитирует поздравительную телеграмму ТАСС.

Он также пожелал процветания дружественному народу России и успехов президенту и выразил надежду на укрепление отношений двух стран.

9 июня стало известно, что председатель северокорейского президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам станет гостем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

9 июня стало известно, что по случаю праздника видеоролики с хештегом #МЫРОССИЯ будут транслировать 11 и 12 июня на домах-книжках, а также на медиафасадах на Новом Арбате. Вечером верхнюю часть зданий подсветят триколором. Праздничные плакаты появятся на 650 баннерах на центральных улицах. Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями движение в центре Москвы ограничат или перекроют на нескольких улицах с 10 по 13 июня.