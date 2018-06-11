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Появились видео прогулки Ким Чен Ына по Сингапуру

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Фото: CHRIS CHAMERLAIN/via REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил прогулку по Сингапуру ближе к полуночи, политик решил посмотреть вечерний город-государство накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом.

На канале сингапурского издания Straits Times в сервисе видеохостинга YouTube появились несколько видеороликов, снятых во время прогулки Ким Чен Ына по Сингапуру.

Лидер КНДР посетил смотровую площадку на крыше одного из самых популярных отелей Сингапура Marina Bay Sands и гостинично-игровой комплекс этого отеля.

Во время прогулки политика сопровождала сестра Ким Ё Чжон, глава сингапурского МИДа Вивиан Балакришнан и министр образования Онг Йе Кунг. На видеороликах видна многочисленная охрана северокорейской делегации.

Кортеж автомобилей лидера КНДР вернулся в отель, появление нескольких десятков машин, сопровождаемых мотоциклами, вызвало затруднение в движении транспорта. 

Первая в истории встреча лидеров КНДР и США должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Одной из главных тем предстоящего саммита станет установление мира и денуклеаризация Корейского полуостроваВстреча Дональда Трампа и  Ким Чен Ына начнется с их личного общения. 

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