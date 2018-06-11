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Ким Чен Ын отправился на прогулку по вечернему Сингапуру

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на прогулку по вечернему Сингапуру. Кортеж из примерно 30 автомобилей в понедельник, 11 июня, покинул территорию отеля St. Regis, где находится северокорейская делегация, около 21:00 по местному времени.

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Местное издание The Straits times пишет, что Ким Чен Ын, в частности, хочет посетить смотровую площадку на крыше одного из самых популярных отелей Сингапура Marina Bay Sands.

Встреча лидеров КНДР и США, которую СМИ окрестили исторической, должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Одной из главных тем предстоящего саммита станет установление мира и денуклеаризация Корейского полуостроваВстреча Дональда Трампа и  Ким Чен Ына начнется с их личного общения. 

Американский лидер заявил в преддверии саммита, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном «пройдет хорошо». 

11 июня стало известно, что специальный аттракцион, позволяющий увидеть территорию гостиницы Capella, где 12 июня пройдет саммит США и КНДР, открылся на сингапурском острове Сентоса.

Ранее сообщалось, что только 22% американцев считают, что Трамп и Ким Чен Ын договорятся в Сингапуре о ядерном разоружении Пхеньяна.

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