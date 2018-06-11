Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд двусторонних переговоров в столицу КНДР — Пхеньян.

Как сообщает южнокорейская газета «Чунан Ильбо», второй раунд переговоров может пройти уже в июле.

«Приглашение содержится в содержании письма, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал президенту Трампу», — рассказал один из источников издания.

По данным японского агентства Киодо, в случае успешного продолжения диалога в сентябре этого года может состояться третий раунд переговоров в Вашингтоне.

Накануне днем лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи прилетели в Сингапур. Их историческая встреча должна состояться 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса. Центральной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Во время подготовки к двустороннему саммиту американский президент уже успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. Тем не менее 1 июня он заявил, что встреча состоится в намеченные даты.