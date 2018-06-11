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Трамп уверен в благоприятном исходе встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном «пройдет хорошо». Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

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«Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо», — цитирует Трампа ТАСС.

Ким Чен Ын и Трамп прилетели в Сингапур 10 июня. Встреча двух лидеров должна состояться 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса. Одной из главных тем предстоящего саммита станет установление мира и денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что только 22% американцев считают, что Трамп и Ким Чен Ын договорятся в Сингапуре о ядерном разоружении Пхеньяна. Порядка 36% опрошенных полагают, что на переговорах будет достигнут определенный прогресс в отношениях. 27% уверены, что саммит завершится провалом. При этом 61% высказались за нормализацию отношений с Северной Кореей только после отказа КНДР от ядерного оружия.

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