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Премьер Сингапура поделился впечатлениями о Ким Чен Ыне

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Фото: REUTERS/Singapore
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Лидер КНДР Ким Чен Ын «хочет пойти новым путем», заявил глава правительства Сингапура Ли Сяньлун в интервью журналистке телеканала CNN Кристиан Аманпур после встречи с северокорейским коллегой.

Выдержку из беседы Аманпур опубликовала на своей странице в Twitter.

«Он (Ким Чен Ын. — Ред.) уверенный в себе молодой лидер. Он поблагодарил за проведение (саммита. — Ред.), и мы надеемся, что это будет историческое событие», — сказал премьер-министр Сингапура. Сяньлун добавил, что северокорейский лидер хочет что-то изменить, потому и встречается с президентом США Трампом.

10 июня во время встречи с главой правительства Сингапура Ким Чен Ын подчеркнул, что глубоко благодарен руководству Сингапура за помощь в организации «исторического саммита» и соблюдение всех условий для встречи с президентом США.

Первый в истории саммит США–КНДР состоится на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. В начале мероприятия президент США Дональд Трамп хочет провести короткую встречу один на один с северокорейским лидером.

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