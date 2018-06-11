Премьер Сингапура поделился впечатлениями о Ким Чен Ыне

Лидер КНДР Ким Чен Ын «хочет пойти новым путем», заявил глава правительства Сингапура Ли Сяньлун в интервью журналистке телеканала CNN Кристиан Аманпур после встречи с северокорейским коллегой.

Выдержку из беседы Аманпур опубликовала на своей странице в Twitter.

Exclusive: After meeting Kim Jong-un, Singapore Prime Minister @leehsienloong tells me that Kim is a "confident, young leader" whom Lee believes "wants to go onto a new path." pic.twitter.com/XnZfP0SO73 — Christiane Amanpour (@camanpour) June 11, 2018

«Он (Ким Чен Ын. — Ред.) уверенный в себе молодой лидер. Он поблагодарил за проведение (саммита. — Ред.), и мы надеемся, что это будет историческое событие», — сказал премьер-министр Сингапура. Сяньлун добавил, что северокорейский лидер хочет что-то изменить, потому и встречается с президентом США Трампом.

10 июня во время встречи с главой правительства Сингапура Ким Чен Ын подчеркнул, что глубоко благодарен руководству Сингапура за помощь в организации «исторического саммита» и соблюдение всех условий для встречи с президентом США.

Первый в истории саммит США–КНДР состоится на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. В начале мероприятия президент США Дональд Трамп хочет провести короткую встречу один на один с северокорейским лидером.