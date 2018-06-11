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Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими политиками

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими главой МИДа Вивианом Балакришнаном и министром образования Он Е Куном. Снимки опубликованы на страницах ведомств в Facebook.

«Угадайте, где это? Имеем честь показывать Сингапур нашему особому гостю», — написал Он Е Кун. 

Ким Чен Ын находится в Сингапуре для участия во встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Историческое событие намечено на 12 июня.

Лидер КНДР прибыл в Сингапур 10 июня. Он будет проживать в отеле St. Regis в районе Танлин. После приезда северокорейского лидера в Сети появилось сразу несколько видеороликов с его кортежем, состоящим из нескольких десятков машин и мотоциклов.

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