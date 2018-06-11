«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на День России

Погода в Москве во вторник, 12 июня, снова не порадует жителей и гостей столицы. На День России синоптики объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — отметили синоптики. Грозы и усиление ветра прогнозируются с 9:00 вторника и в течение последующих 12 часов.

«Во время грозы возможны порывы до 20 м/c», — отмечают синоптики. Причина такой погоды кроется в прохождении циклона через Москву и область: проход фронтальных разделов будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром.

Несмотря на грозы, в Москве ожидается теплая погода — до 25 градусов.

Десять самолетов, включая специальный самолет-лабораторию, будут задействованы в разгоне облаков над столицей в День России.