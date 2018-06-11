МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 12 июня‍

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о возможной грозе и сильном ветре в регионе.

Как уточняется в сообщении пресс-службы главка, порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

На время непогоды жителям области рекомендуют закрыть все двери и форточки, отключить электроснабжение, а также газ и водопровод. На улице не рекомендуют укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что днем 11 июня в Москве ожидается 18–20 градусов, без осадков. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.