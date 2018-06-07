В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Из-за сильного ветра, высокой вероятности грозы и пожаров синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве до пятницы, 8 июня.

По сообщению Гидрометцентра России, в пятницу порывы ветра усилятся до 14–19 м/с, а столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов тепла, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать не только в столичном регионе, но и в соседних. Его объявили в Тульской, Рязанской, Смоленской, Калужской и Владимирской областях.

Июнь в Центральной России начался с резкого похолодания, а ветер усилился до шквалистого 30 мая. В ряде регионов в июне отметились ночные заморозки.