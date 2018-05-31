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В Москве ожидается похолодание до 13 градусов днем и заморозки ночью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Значительное похолодание до 13 градусов тепла ожидается в четверг, 31 мая, в Москве и области. Ночью синоптики прогнозируют заморозки, говорится на сайте Гидрометцентра.

В течение дня в столичном регионе будет переменная облачность, дождей не ожидается.

«Ветер северный 7-12 м/с с порывами 13-18 м/с», – отмечают синоптики.

Атмосферное давление в столице будет чуть выше нормы и составит 751 мм ртутного столба. В ночь на пятницу местами в Москве и области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.

Из-за шквалистого ветра 30 и 31 мая в Москве и области объявили повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее синоптики рассказали о том, каким будет лето в столичном регионе.

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