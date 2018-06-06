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МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

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Фото: Global Look Press/Gennadiy Makarychev
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Ночью и утром 7 июня в Московской области возможны заморозки, сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, температура местами может опуститься до минус 2 градусов.

3 июня глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам переменчивую погоду. По его словам, самым холодным днем на неделе станет среда, 6 апреля, следующей ночью температура опустится до плюс одного градуса, а в низинах возможны температуры ниже нуля. К концу недели, отметил Вильфанд, циклон уйдет из столичного региона, в Москве и Подмосковье станет по-летнему тепло.

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