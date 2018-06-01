Первая ночь лета в Москве стала самой холодной за последние 80 лет

Первая летняя ночь в Москве стала одной из самых холодных за всю историю метеонаблюдений.

В частности, самой низкой за последние 80 лет оказалась температура на метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии, сообщает телеканал RT. Столбики термометра опустились до 4,5 градуса.

На территории МГУ ночь стала самой холодной с 1948 года, здесь воздух остыл до 5,5 градуса. В центре Москвы на станции Балчуг похолодало до рекордных 6,5 градуса.

В Подмосковье и вовсе дело дошло до заморозков. В частности, на станции Черусти температура воздуха опустилась до минус 1,7 градуса.

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 2 июня из-за вероятности заморозков и пожаров.