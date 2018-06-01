«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области до 2 июня

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 2 июня из-за вероятности заморозков и пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В ночь на 1 июня температура воздуха в Москве опустится до плюс 5 градусов, а по области — до минус 1 градуса, сообщает телеканал «360». Вместе с тем на выходных ожидается резкое потепление. Днем 1 июня столбики термометров покажут 20–22 градуса тепла. В воскресенье, 3 июня, летняя погода сохранится, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 23–25 градусов.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, потепление с выходных перейдет на начало следующей недели. Так, 4 и 5 июня осадков не ожидается, температура воздуха будет превышать 20 градусов тепла. Вместе с тем, во второй половине недели вновь заметно похолодает, передает НСН.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня температура воздуха в Московском регионе опустилась ниже нуля.