Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о новом похолодании в Москве на следующей неделе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще одно похолодание ожидает жителей столичного региона в середине следующей недели. Особенно холодными будут вторник и среда. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На следующей неделе погоду можно ассоциировать с качелями: вчера и сегодня по-летнему тепло, на четыре градуса выше нормы, но потом мы опять откатимся к середине апреля», — цитирует синоптика «Интерфакс».

В понедельник в Москве и области ожидается до плюс 25 градусов. Однако к вечеру ожидается усиление ветра до 12–17 м/с. В ночь на вторник на столичный регион обрушатся ливни с грозами. Днем ожидается не больше плюс 16 градусов.

Ночью среды холодный фронт дойдет до Москвы. Температура воздуха опустится до плюс 6–7 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс 11–13 градусов.

«Этот день станет самым холодным на неделе», –– отметил синоптик.

Также особенно холодно будет в ночь на четверг. Температура воздуха опустится до плюс 1 градуса.

«В низинах Московской области и других областей Центрального федерального округа могут наблюдаться заморозки. Однако днем ситуация начнет меняться: давление начнет расти, и воздух прогреется уже до 13–18 градусов, небольшие осадки не исключены», –– добавил Вильфанд.

К концу недели циклон покинет столичный регион, и летнее тепло вернется в Москву и Подмосковье.

«А потом погода будет веселее. Мы прогнозируем, что с 11 июня температурный фон будет около и выше норм», –– подчеркнул синоптик.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе на 4 июня
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017