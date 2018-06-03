Синоптики рассказали о новом похолодании в Москве на следующей неделе

Еще одно похолодание ожидает жителей столичного региона в середине следующей недели. Особенно холодными будут вторник и среда. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На следующей неделе погоду можно ассоциировать с качелями: вчера и сегодня по-летнему тепло, на четыре градуса выше нормы, но потом мы опять откатимся к середине апреля», — цитирует синоптика «Интерфакс».

В понедельник в Москве и области ожидается до плюс 25 градусов. Однако к вечеру ожидается усиление ветра до 12–17 м/с. В ночь на вторник на столичный регион обрушатся ливни с грозами. Днем ожидается не больше плюс 16 градусов.

Ночью среды холодный фронт дойдет до Москвы. Температура воздуха опустится до плюс 6–7 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс 11–13 градусов.

«Этот день станет самым холодным на неделе», –– отметил синоптик.

Также особенно холодно будет в ночь на четверг. Температура воздуха опустится до плюс 1 градуса.

«В низинах Московской области и других областей Центрального федерального округа могут наблюдаться заморозки. Однако днем ситуация начнет меняться: давление начнет расти, и воздух прогреется уже до 13–18 градусов, небольшие осадки не исключены», –– добавил Вильфанд.

К концу недели циклон покинет столичный регион, и летнее тепло вернется в Москву и Подмосковье.

«А потом погода будет веселее. Мы прогнозируем, что с 11 июня температурный фон будет около и выше норм», –– подчеркнул синоптик.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в Москве.