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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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До +26 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве и области в воскресенье, 3 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, местами возможен кратковременный дождь», –– приводит сообщение синоптиков ТАСС.

Ветер западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Московской области днем будет до +25 градусов. На севере и северо-востоке области местами возможно осадки.

Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15. В Подмосковье температура воздуха опустится до 12 градусов.

Ранее сообщалось, что 3 июня в Москве будут перекрыты для движения транспорта четыре улицы.

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