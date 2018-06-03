Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
До +26 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве и области в воскресенье, 3 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
«Днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, местами возможен кратковременный дождь», –– приводит сообщение синоптиков ТАСС.
Ветер западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В Московской области днем будет до +25 градусов. На севере и северо-востоке области местами возможно осадки.
Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15. В Подмосковье температура воздуха опустится до 12 градусов.
Ранее сообщалось, что 3 июня в Москве будут перекрыты для движения транспорта четыре улицы.