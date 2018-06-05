Весна в Москве стала одной из самых солнечных в XXI веке

Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в этом столетии — всё это время число часов солнечного сияния в городе значительно превышало норму, сообщает «Метеоновости».

В итоге число солнечных часов достигло 744, что превысило норму на 30%. Отмечается, что солнечную погоду в Москве и Подмосковье определяли северные антициклоны. При этом первенство остается за весной 2002 года с количеством 780 таких часов.

Между тем в середине текущей недели в Московском регионе ожидается похолодание. Самой холодной будет ночь на четверг, 7 июня — столбики термометров могут опуститься до 1 градуса выше нуля.