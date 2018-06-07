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Синоптики рассказали о погоде в Москве на праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На праздничных выходных 10, 11 и 12 июня температура в Москве будет чуть ниже нормы, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В воскресенье, 10 июня, будет в районе 12–17 градусов, без осадков, 11 июня — 14–19 градусов, 12 июня должно быть чуть теплее», — цитирует ее слова ТАСС.

Она отметила, что 12 июня воздух прогреется до 16–21 градуса, при этом возможен кратковременный дождь. Метеоролог добавила, что летняя погода может вернуться в столицу на следующей неделе.

7 июня в Москве ожидается небольшой дождь и до 16 градусов тепла. Возможна переменная облачность с кратковременными осадками. 

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