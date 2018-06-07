Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столице в четверг, 7 июня, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, сохранится вероятность дождя.  

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов, ночью — от 5 до 10 градусов тепла. 

В регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, отмечают синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали осеннюю погоду
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления летней погоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017