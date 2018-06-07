Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июня

Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столице в четверг, 7 июня, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, сохранится вероятность дождя.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов, ночью — от 5 до 10 градусов тепла.

В регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, отмечают синоптики.