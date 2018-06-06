Москвичам пообещали осеннюю погоду

В среду, 6 июня, в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха будет соответствовать показателям сентября. Об этом рассказали в центре «Фобос».

«Сегодня похолодание в столичном регионе усилится, местами пройдут небольшие дожди», — говорится в сообщении.

Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов тепла.

«Это соответствует показателям второй декады сентября», — отметили в «Фобосе».

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что холодная погода продлится в столичном регионе до конца недели, потепление можно ожидать только к началу следующей.