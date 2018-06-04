В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления летней погоды

Холодная погода продлится в столичном регионе до конца недели, потепление можно ожидать только к началу следующей. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К вечеру 4 июня начнет усиливаться ветер. Есть вероятность дождя, который ночью может перерасти в грозу. Давление будет падать, и утром во вторник похолодает.

«Ночь будет вполне теплая, 13–15 градусов, а вот при прохождении холодного фронта, к утру, начнется выраженное понижение и получится, что завтра днем температура будет такая же, как ночью. Очень прохладная погода», — цитирует Вильфанда телеканал «Звезда».

Во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится, но температура продолжит падать.

По словам главы Гидрометцентра, только 6–8 градусов тепла ожидается в ночь на среду, днем в самые жаркие часы термометр не покажет выше 11–13 градусов.

Давление начнет повышаться 7 июня, существенных осадков не ожидается, однако земля начнет охлаждаться вплоть до нулевой градусной отметки в пониженных областях. Температура днем повысится до 13 градусов.

Ранее штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили в Московском регионе, а также в Ново-Московском и Троицком административных округах на 4 июня. Оно будет действовать с 12:30 до 21:00 мск.